***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.05.2022 08:48
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032838
BIST
10:542.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 18,06
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.469
En Düşük
2.454
10:5416,3969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0481
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3983
En Düşük
16,3130
10:5417,6005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0409
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6366
En Düşük
17,5279
10:54978,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,05
|Açılış
|: 978,68
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
979,82
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler10:52
|RODRG
|17,60
|3.076.090
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|HATEK
|20,90
|10.842.909
|% 7,73
|
|OYYAT
|83,40
|31.200.902
|% 7,06
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|AKFGY
|2,92
|60.892.825
|% -3,95
|
|AVTUR
|2,33
|407.122
|% -2,92
|
|MEPET
|3,58
|8.568.609
|% -2,45
|
|THYAO
|44,58
|1.036.922.282
|% 0,27
|
|KARSN
|6,63
|667.856.010
|% 3,59
|
|EREGL
|33,34
|555.898.648
|% 2,84
|
|KRDMD
|14,87
|478.031.301
|% 1,50
|
|KOZAL
|192,30
|368.982.954
|% -0,72
|
|KARSN
|6,63
|667.856.010
|% 3,59
|
|DOHOL
|3,85
|249.631.610
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,30
|77.437.439
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,63
|147.070.682
|% 0,77
|
|KRDMD
|14,87
|478.031.301
|% 1,50
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|7,40
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,08
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KOZAA, ISCTR
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, HALKB
-
11:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 82 artarak (% 0.63 ) 2, 217
-
11:08
SONME, RODRG, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:08
IHAAS, AKFGY, KAPLM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında