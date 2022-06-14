***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.06.2022 09:06
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037086
BIST
18:102.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
0
En Düşük
0
18:1017,2186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0430
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2960
En Düşük
17,1960
18:1018,0163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,0792
En Düşük
17,9666
18:101.012,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.012,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ISCTR
|11,19
|1.160.751.227
|% 122,22
|
|YGGYO
|28,74
|6.926.251
|% 50,00
|
|SARKY
|19,99
|28.948.174
|% 33,33
|
|CUSAN
|10,46
|11.336.939
|% 4,44
|
|ARZUM
|18,23
|57.863.271
|% 2,62
|
|YUNSA
|31,00
|16.991.902
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,06
|1.070.863
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,13
|30.486.059
|% 0,00
|
|VKING
|5,28
|431.179
|% 0,00
|
|YATAS
|14,32
|32.890.091
|% 0,00
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,00
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% 0,00
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% 0,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,00
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2096
|17,2183
|% -0,25
|
|Euro
|17,9865
|18,0225
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,9253
|21,0302
|% 0,27
|
|Frank
|17,2586
|17,3626
|% 0,14
|
|Riyal
|4,5797
|4,6027
|% -0,11
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|10,82
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|3,93
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.708
|6.825
|7,00
|
|Yarım
|3.293
|3.338
|3,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.669
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,09
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,90
|