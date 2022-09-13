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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:483.640
Değişim :  -0,26% |  -9,31
Açılış :  3.684  
Önceki Kapanış :  3.649  
En Yüksek
3.715 En Düşük
3.568
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUFA 4,33 139.012.525 % 9,90  
OYYAT 30,76 72.970.764 % 9,54  
HKTM 42,26 64.990.553 % 8,81  
TURSG 8,21 534.787.467 % 8,74  
ISSEN 42,08 49.789.790 % 3,90  
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13:47 Alış Satış %  
Dolar 18,2300 18,2544 % 0,22  
Euro 18,5695 18,5767 % 0,69  
Sterlin 21,3256 21,4326 % 0,44  
Frank 19,1438 19,2591 % 0,58  
Riyal 4,8402 4,8644 % 0,08  
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13:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.728 3,18  
Altın Gr. 1.013 1.013 2,06  
Cumhuriyet 6.783 6.885 13,00  
Tam 6.817 6.865 9,00  
Yarım 3.322 3.356 6,00  
Çeyrek 1.666 1.678 2,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,87 0,06  
Gümüş Gr. 11,61 11,62 -0,00  
B. Petrol 94,88 94,88 0,88  
Seans Raporu 13:47
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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