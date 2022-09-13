***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.09.2022 13:51
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062638
BIST
13:483.640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -9,31
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
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3.715
En Düşük
3.568
13:4818,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0336
|Açılış
|: 18,3430
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|Önceki Kapanış
|: 18,2950
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18,2487
En Düşük
18,2119
13:4818,5765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1278
|Açılış
|: 18,6300
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|Önceki Kapanış
|: 18,5000
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18,5786
En Düşük
18,4317
13:481.013,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.013,66
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|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,71
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler13:47
|ULUFA
|4,33
|139.012.525
|% 9,90
|
|OYYAT
|30,76
|72.970.764
|% 9,54
|
|HKTM
|42,26
|64.990.553
|% 8,81
|
|TURSG
|8,21
|534.787.467
|% 8,74
|
|ISSEN
|42,08
|49.789.790
|% 3,90
|
|ZRGYO
|4,98
|115.561.295
|% -6,57
|
|NTGAZ
|19,40
|36.480.178
|% -5,83
|
|GZNMI
|32,64
|39.442.130
|% -5,01
|
|KGYO
|17,63
|8.305.356
|% -4,60
|
|DGNMO
|3,00
|33.712.742
|% -4,46
|
|TURSG
|8,21
|534.787.467
|% 8,74
|
|YEOTK
|24,64
|318.422.070
|% -0,65
|
|OYAKC
|15,80
|279.918.099
|% -2,53
|
|INVEO
|21,74
|222.003.283
|% 1,02
|
|KRPLS
|6,52
|142.535.069
|% -1,21
|
|ULUFA
|4,33
|139.012.525
|% 9,90
|
|MOBTL
|2,27
|73.035.337
|% -2,16
|
|PSGYO
|4,49
|112.952.601
|% -1,75
|
|KRPLS
|6,52
|142.535.069
|% -1,21
|
|SEGYO
|1,42
|29.737.036
|% -2,07
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2300
|18,2544
|% 0,22
|
|Euro
|18,5695
|18,5767
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,3256
|21,4326
|% 0,44
|
|Frank
|19,1438
|19,2591
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8402
|4,8644
|% 0,08
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|3,18
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|2,06
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|13,00
|
|Tam
|6.817
|6.865
|9,00
|
|Yarım
|3.322
|3.356
|6,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|94,88
|94,88
|0,88
|