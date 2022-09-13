***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.09.2022 14:14
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062649
BIST
14:213.665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 15,70
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:2118,2458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2458
En Düşük
18,2119
14:2118,5863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1376
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:211.013,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.013,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.014,78
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:21
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|146.825.308
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.341.264
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|HALKB
|16,64
|3.268.160.802
|% 9,98
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|47.327.829
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,47
|9.799.113.015
|% 5,48
|
|YKBNK
|9,60
|8.601.297.674
|% -0,93
|
|ISCTR
|12,04
|7.588.156.388
|% -4,06
|
|THYAO
|76,10
|7.396.333.731
|% 1,53
|
|EREGL
|33,70
|5.478.804.016
|% 0,90
|
|YKBNK
|9,60
|8.601.297.674
|% -0,93
|
|EKGYO
|5,33
|3.424.216.323
|% -0,37
|
|ISCTR
|12,04
|7.588.156.388
|% -4,06
|
|AKBNK
|18,47
|9.799.113.015
|% 5,48
|
|KRDMD
|16,31
|4.684.212.650
|% 6,53
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2368
|18,2458
|% 0,17
|
|Euro
|18,5732
|18,5863
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,3361
|21,4431
|% 0,49
|
|Frank
|19,1525
|19,2679
|% 0,62
|
|Riyal
|4,8405
|4,8648
|% 0,09
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|5,92
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|2,99
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|19,00
|
|Tam
|6.827
|6.876
|20,00
|
|Yarım
|3.326
|3.361
|11,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|95,29
|95,29
|1,29
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:36HALKB
Yüzde 9.98 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 217, 346 adet işlem
-
14:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 99 artarak (% 0.50 ) 4, 045
-
14:35XU100
Endeks 3, 660 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 90, 287.00 milyon TL de
-
14:35VKFYO
Yüzde 8.94 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 788, 985 adet işlem
-
14:34AFYON
Yüzde 5.90 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 853, 388 adet işlem