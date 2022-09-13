***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.09.2022 16:37
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062745
BIST
16:493.595
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -54,33
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
16:4918,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:4918,3052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1435
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:491.002,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,46
|Açılış
|: 1.002,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler16:49
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.504.022
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.031.578
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.072.210
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|345.965.152
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|180.311.686
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|159.410.198
|% -9,94
|
|AKBNK
|17,95
|12.626.521.306
|% 2,51
|
|YKBNK
|9,29
|11.756.305.824
|% -4,13
|
|ISCTR
|11,73
|10.203.736.906
|% -6,53
|
|THYAO
|74,35
|9.536.172.551
|% -0,80
|
|EREGL
|32,46
|7.490.579.779
|% -2,81
|
|YKBNK
|9,29
|11.756.305.824
|% -4,13
|
|EKGYO
|4,83
|5.719.330.222
|% -9,72
|
|ISCTR
|11,73
|10.203.736.906
|% -6,53
|
|AKBNK
|17,95
|12.626.521.306
|% 2,51
|
|KRDMD
|15,71
|6.341.294.106
|% 2,61
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2482
|18,2528
|% 0,21
|
|Euro
|18,3015
|18,3052
|% -0,78
|
|Sterlin
|21,0542
|21,1598
|% -0,84
|
|Frank
|18,9228
|19,0368
|% -0,59
|
|Riyal
|4,8417
|4,8660
|% 0,11
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-17,72
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-10,52
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|-54,00
|
|Tam
|6.747
|6.816
|-40,00
|
|Yarım
|3.288
|3.332
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|0,12
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:03CIMSA
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 59.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 987, 986 adet işlem
-
17:02MIPAZ
Yüzde -9.30 oranında düşüşle 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 138, 014 adet işlem
-
17:01DMSAS
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 8.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 629, 028 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 3, 591 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 6 altında . İşlem hacmi 122, 596.00 milyon TL de
-
17:00CCOLA
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 146.00 lira fiyatla işlem gören hissede 930, 464 adet işlem