***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.09.2022 16:54
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062755
BIST
17:023.595
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -53,79
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:0218,2615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0464
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:0218,3169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1318
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:021.000,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -9,97
|Açılış
|: 1.000,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|94.559.927
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.580.168
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.130.646
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.082.880
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|347.574.949
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|182.581.040
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|160.448.222
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,11
|12.940.419.184
|% 3,43
|
|YKBNK
|9,29
|12.056.524.909
|% -4,13
|
|ISCTR
|11,76
|10.369.892.248
|% -6,29
|
|THYAO
|74,60
|9.705.503.866
|% -0,47
|
|EREGL
|32,46
|7.586.963.944
|% -2,81
|
|YKBNK
|9,29
|12.056.524.909
|% -4,13
|
|EKGYO
|4,82
|5.834.506.800
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,76
|10.369.892.248
|% -6,29
|
|AKBNK
|18,11
|12.940.419.184
|% 3,43
|
|KRDMD
|15,64
|6.428.587.171
|% 2,16
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2414
|18,2567
|% 0,23
|
|Euro
|18,3134
|18,3191
|% -0,70
|
|Sterlin
|21,0509
|21,1565
|% -0,86
|
|Frank
|18,9460
|19,0601
|% -0,46
|
|Riyal
|4,8413
|4,8656
|% 0,10
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-18,14
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-10,52
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|-54,00
|
|Tam
|6.747
|6.816
|-40,00
|
|Yarım
|3.288
|3.332
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|-0,19
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15XU100
Endeks 3, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 5 altında . İşlem hacmi 125, 948.00 milyon TL de
-
17:15EKGYO
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 543, 328 adet işlem
-
17:14VKGYO
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 474, 960 adet işlem
-
17:13MSGYO
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 033, 769 adet işlem
-
17:11CUSAN
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 14.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 298 adet işlem