***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.09.2022 09:47
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064798
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
0
En Düşük
0
18:0518,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0862
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4048
En Düşük
18,3035
18:0518,0650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
18,0164
18:05989,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,18
|Açılış
|: 989,07
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,16
|23.027.964
|% 0,00
|
|YGYO
|0,93
|9.950.515
|% 0,00
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,27
|20.384.537
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,16
|23.027.964
|% 0,00
|
|YGYO
|0,93
|9.950.515
|% 0,00
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,27
|20.384.537
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 0,00
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,00
|
|SASA
|58,05
|2.479.659.821
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 0,00
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3904
|18,3974
|% 0,43
|
|Euro
|18,0476
|18,0660
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,5838
|20,6871
|% 0,18
|
|Frank
|18,7158
|18,8286
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8726
|4,8971
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|2,38
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,33
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.676
|6.781
|19,00
|
|Yarım
|3.253
|3.310
|9,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.654
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,64
|0,06
|
|B. Petrol
|90,43
|90,43
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem