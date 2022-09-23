***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.09.2022 10:12
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064811
BIST
10:253.304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 8,81
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.316
En Düşük
3.300
10:2518,4073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0887
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4073
En Düşük
18,3035
10:2518,0152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0261
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9832
10:25987,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,74
|Açılış
|: 987,63
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:25
|ULUSE
|143,60
|5.418.172
|% 9,95
|
|MEGAP
|3,99
|27.701.763
|% 9,92
|
|MEGAP
|3,99
|27.701.763
|% 9,92
|
|UNLU
|7,79
|28.853.330
|% 8,65
|
|INVEO
|22,70
|30.034.108
|% 6,67
|
|ISGYO
|10,11
|2.930.363
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|4.987.782
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|7.881.519
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|18.664.301
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,20
|738.763.597
|% -0,14
|
|EKGYO
|4,11
|488.025.031
|% 1,99
|
|SAHOL
|27,80
|400.110.935
|% 1,98
|
|AKSEN
|34,50
|345.324.421
|% 5,63
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,11
|488.025.031
|% 1,99
|
|CEMAS
|1,65
|47.742.309
|% 6,45
|
|ODAS
|5,80
|151.119.807
|% 3,02
|
|SEGYO
|1,29
|33.747.945
|% -3,73
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3931
|18,4073
|% 0,48
|
|Euro
|17,9967
|18,0152
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,5237
|20,6266
|% -0,11
|
|Frank
|18,7082
|18,8209
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8793
|4,9038
|% 0,58
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-2,61
|
|Altın Gr.
|987
|987
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.668
|6.762
|0,00
|
|Yarım
|3.249
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,01
|
|B. Petrol
|89,49
|89,49
|-0,97
|