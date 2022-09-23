***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.09.2022 10:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064818
BIST
10:353.291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,83
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.316
En Düşük
3.291
10:3518,4083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0897
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4083
En Düşük
18,3035
10:3518,0158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0255
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9813
10:35987,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,49
|Açılış
|: 987,78
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:33
|ULUSE
|143,60
|5.739.548
|% 9,95
|
|UNLU
|7,88
|38.034.913
|% 9,90
|
|CEMAS
|1,67
|69.027.014
|% 7,74
|
|MEGAP
|3,89
|62.718.681
|% 7,16
|
|MEGAP
|3,89
|62.718.681
|% 7,16
|
|PINSU
|6,50
|5.414.669
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|3.095.834
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|8.244.969
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|19.269.348
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,25
|887.791.141
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,08
|573.780.825
|% 1,24
|
|SAHOL
|27,76
|464.485.771
|% 1,83
|
|AKSEN
|34,80
|428.853.467
|% 6,55
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,08
|573.780.825
|% 1,24
|
|CEMAS
|1,67
|69.027.014
|% 7,74
|
|ODAS
|5,80
|206.859.300
|% 3,02
|
|KRDMD
|13,28
|381.258.318
|% 0,45
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3988
|18,4049
|% 0,47
|
|Euro
|17,9897
|18,0090
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,4942
|20,5970
|% -0,25
|
|Frank
|18,7112
|18,8239
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8789
|4,9033
|% 0,57
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-2,61
|
|Altın Gr.
|987
|987
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.668
|6.762
|0,00
|
|Yarım
|3.249
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,01
|
|B. Petrol
|89,49
|89,49
|-0,97
|
Seans Raporu
10:33
daha fazla
-
10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TUPRS, GUBRF
-
10:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 14 artarak (% 0.18 ) 2, 929
-
10:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, UNLU
-
10:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PINSU, ISGYO, TSKB, SKBNK
-
10:48
KRPLS, SOKM, OYYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında