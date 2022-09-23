***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.09.2022 10:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064820
BIST
10:143.313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 18,21
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.316
En Düşük
3.304
10:1418,4085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0899
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4085
En Düşük
18,3035
10:1418,0430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9835
10:14987,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,81
|Açılış
|: 987,70
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:14
|ULUSE
|143,60
|4.833.432
|% 9,95
|
|UNLU
|7,72
|23.367.666
|% 7,67
|
|MEGAP
|3,87
|14.136.326
|% 6,61
|
|MEGAP
|3,87
|14.136.326
|% 6,61
|
|CASA
|125,00
|83.375
|% 6,20
|
|ISGYO
|10,11
|2.435.408
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|2.543.093
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|6.948.043
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|14.053.161
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,60
|516.654.183
|% 0,42
|
|SAHOL
|27,72
|329.038.543
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,35
|218.893.106
|% 0,98
|
|AKSEN
|33,76
|214.995.395
|% 3,37
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,09
|204.278.529
|% 1,49
|
|ODAS
|5,76
|105.648.607
|% 2,31
|
|KRDMD
|13,35
|218.893.106
|% 0,98
|
|VAKBN
|7,86
|123.367.611
|% 1,42
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3948
|18,4085
|% 0,49
|
|Euro
|18,0223
|18,0430
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,5559
|20,6590
|% 0,05
|
|Frank
|18,7066
|18,8192
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8755
|4,9000
|% 0,50
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-2,48
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,13
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.670
|6.763
|1,00
|
|Yarım
|3.250
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|89,82
|89,82
|-0,64
|
Seans Raporu
10:14
daha fazla
-
10:29SOKM
Yüzde 5.69 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 506, 358 adet işlem
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10:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 88 artarak (% 0.58 ) 3, 602
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10:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, TRKCM, GUSGR
-
10:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ZOREN, TRKCM, SODA
-
10:28XU100
Endeks 3, 314 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 5, 073.00 milyon TL de