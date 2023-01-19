***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.01.2023 16:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103193
BIST
17:435.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,10
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
17:4318,7993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
17:4320,3253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0377
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
17:431.158,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,77
|Açılış
|: 1.158,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.159,22
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler17:41
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.610.660
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|115.825.398
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|9.445.880
|% 9,97
|
|PKART
|26,04
|16.243.841
|% 9,97
|
|PRDGS
|9,29
|539.637.154
|% -9,98
|
|EUHOL
|2,29
|220.770.313
|% -8,40
|
|ARMDA
|308,70
|23.452.497
|% -7,21
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|GMTAS
|8,10
|83.543.560
|% -6,03
|
|THYAO
|154,10
|13.783.519.339
|% 3,35
|
|EREGL
|40,34
|6.108.115.194
|% -0,59
|
|ASELS
|61,75
|5.565.771.271
|% -2,06
|
|KRDMD
|19,37
|5.510.496.171
|% -0,26
|
|KOZAL
|602,90
|5.402.610.611
|% 6,71
|
|EKGYO
|8,46
|3.054.162.604
|% 0,48
|
|YKBNK
|9,69
|2.854.650.072
|% 0,31
|
|KRDMD
|19,37
|5.510.496.171
|% -0,26
|
|ISCTR
|11,62
|2.370.414.612
|% 2,11
|
|AKBNK
|17,52
|3.389.577.713
|% 0,92
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7955
|18,7995
|% 0,00
|
|Euro
|20,3022
|20,3096
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,1413
|23,2573
|% 0,08
|
|Frank
|20,4229
|20,5459
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% -0,00
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|12,37
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.159
|8,03
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.860
|7.919
|40,00
|
|Yarım
|3.830
|3.875
|19,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.937
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,23
|0,05
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,60
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56ANHYT
Yüzde 6.28 oranında artışla 22.34 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 392, 058 adet işlem
-
17:55CEOEM
Yüzde 7.64 oranında artışla 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 471, 292 adet işlem
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 92 artarak (% 0.88 ) 5, 943
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17:54XU100
Endeks 5, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 100, 161.00 milyon TL de
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17:54IDGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 642, 634 adet işlem