***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.02.2023 10:53
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112561
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.930
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 19,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8426
En Düşük
18,8065
10:4220,4000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1700
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4500
En Düşük
20,3895
10:421.129,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.129,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8325
|18,8364
|% 0,03
|
|Euro
|20,3900
|20,4000
|% -0,83
|
|Sterlin
|22,7459
|22,8600
|% 0,02
|
|Frank
|20,3257
|20,4481
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0044
|5,0295
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|3,33
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|2,73
|
|Cumhuriyet
|7.585
|7.700
|-120,00
|
|Tam
|7.634
|7.680
|-15,00
|
|Yarım
|3.729
|3.758
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.879
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,13
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|2,36
|