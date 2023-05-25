***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.05.2023 15:53
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153834
BIST
16:174.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 21,77
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
16:1719,9289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 21,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9343
En Düşük
19,8779
16:1721,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0740
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
16:171.250,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.249,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KLRHO
|27,72
|38.051.324
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.898.253
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|136.054.123
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|54.630.035
|% 9,85
|
|ALFAS
|321,60
|896.870.203
|% 9,20
|
|SAMAT
|21,12
|58.099.937
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|854.737
|% -9,96
|
|RODRG
|44,72
|77.774.881
|% -8,55
|
|AVHOL
|25,52
|211.500.148
|% -8,14
|
|CELHA
|27,78
|28.516.225
|% -6,02
|
|THYAO
|134,60
|2.552.487.696
|% 1,36
|
|SASA
|49,24
|1.904.334.034
|% -2,78
|
|EUPWR
|81,55
|1.626.441.377
|% 5,43
|
|CWENE
|145,00
|1.565.876.084
|% 8,86
|
|ASTOR
|50,50
|1.274.291.524
|% 3,15
|
|EKGYO
|6,32
|948.748.028
|% 2,43
|
|ISCTR
|10,34
|1.245.767.770
|% 1,27
|
|YKBNK
|8,95
|1.026.543.160
|% 2,76
|
|AKBNK
|14,35
|1.149.247.585
|% 2,87
|
|KLGYO
|2,09
|117.279.341
|% 7,73
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9248
|19,9289
|% 0,20
|
|Euro
|21,4091
|21,4530
|% 0,35
|
|Sterlin
|24,5482
|24,6713
|% 0,10
|
|Frank
|21,9203
|22,0524
|% 0,14
|
|Riyal
|5,2983
|5,3248
|% 0,20
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-8,40
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-6,47
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-298,00
|
|Tam
|9.083
|9.333
|-283,49
|
|Yarım
|4.462
|4.596
|-122,00
|
|Çeyrek
|2.238
|2.298
|-54,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|-0,09
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|-1,05
|