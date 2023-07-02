***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.07.2023 19:09
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163005
BIST
'
12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3525,9132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0251
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
25,9979
En Düşük
25,7766
12:3528,3421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2092
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,3803
En Düşük
28,0525
12:351.592,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,70
|Açılış
|: 1.592,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.600,00
En Düşük
1.591,10
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 0,00
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3521
|28,4085
|% 0,98
|
|Euro
|28,3000
|28,3500
|% 0,18
|
|Sterlin
|32,6560
|32,8197
|% -0,33
|
|Frank
|28,7261
|28,8991
|% -0,26
|
|Riyal
|6,8560
|6,8904
|% -0,37
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|11,41
|
|Altın Gr.
|1.592
|1.592
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.081
|5.300
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.548
|2.650
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,79
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,87
|18,90
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,49
|