***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.07.2023 10:00
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171914
BIST
'
11:286.407
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 38,92
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:2826,1998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1796
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:2829,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2096
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4473
En Düşük
29,0484
11:281.648,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.648,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TGSAS
|26,62
|17.473.230
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|36.241.228
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|2.168.792
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|54.524.969
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.667.874
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|21.134.050
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,80
|4.400.897.772
|% 2,05
|
|ASELS
|71,10
|3.495.495.589
|% 4,56
|
|AKBNK
|24,62
|1.984.788.709
|% 0,74
|
|ASTOR
|83,45
|1.813.733.103
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,99
|1.702.791.663
|% -1,96
|
|YKBNK
|13,99
|1.702.791.663
|% -1,96
|
|ISCTR
|14,71
|1.656.195.301
|% -0,34
|
|SKBNK
|2,87
|272.730.505
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,62
|1.984.788.709
|% 0,74
|
|EKGYO
|8,36
|640.740.106
|% 0,48
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1921
|26,1998
|% 0,69
|
|Euro
|29,4180
|29,4380
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,2754
|34,4473
|% 0,50
|
|Frank
|30,4408
|30,6242
|% 0,79
|
|Riyal
|6,9618
|6,9967
|% 0,60
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-3,84
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,92
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.607
|10.803
|20,00
|
|Yarım
|5.303
|5.427
|10,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,91
|0,07
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-0,08
|
Seans Raporu
11:28
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11:44EUPWR
Yüzde 4.71 oranında artışla 144.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 909, 254 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, PGSUS, SAHOL
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11:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48 artarak (% 0.84 ) 5, 774
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11:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, OTTO, BEYAZ, EUYO, FORTE, HATEK, MAALT, ISYAT