***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.01.2024 09:42
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238751
BIST
'
13:197.834
En Düşük
|Değişim
|: -0,79%
|| -61,98
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:1930,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1102
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:1932,9850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0444
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:191.973,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,24
|Açılış
|: 1.973,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:19
|OZSUB
|27,50
|58.015.409
|% 10,00
|
|DOGUB
|20,30
|128.165.546
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|647.703.621
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|242.575.055
|% 9,93
|
|ETILR
|13,88
|28.863.931
|% 8,95
|
|BEGYO
|4,41
|433.437.932
|% -9,82
|
|KERVN
|0,91
|308.379
|% -7,14
|
|DIRIT
|11,11
|291.026
|% -6,64
|
|KRSTL
|12,47
|103.242.714
|% -6,59
|
|KRGYO
|37,10
|47.792.965
|% -6,31
|
|AKBNK
|41,72
|3.532.357.281
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,38
|3.271.370.122
|% -3,95
|
|THYAO
|243,50
|2.572.000.002
|% -1,30
|
|GUBRF
|146,10
|2.363.388.733
|% 3,54
|
|ISCTR
|25,26
|2.299.361.883
|% -1,79
|
|YKBNK
|22,38
|3.271.370.122
|% -3,95
|
|ISCTR
|25,26
|2.299.361.883
|% -1,79
|
|BEGYO
|4,41
|433.437.932
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.532.357.281
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,11
|549.594.077
|% -0,73
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0922
|30,0979
|% 0,37
|
|Euro
|32,9779
|32,9850
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,2484
|38,4402
|% 0,26
|
|Frank
|35,0983
|35,3097
|% 0,15
|
|Riyal
|7,9996
|8,0398
|% 0,32
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|927,01
|928,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,53
|997,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,75
|79,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,73
|2.040,01
|% 0,66
|