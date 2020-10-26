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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

26.10.2020 18:58
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

23.10.2020 tarihinde FPE Fon hesabına   Fibabanka'dan  %16,80 oran ile 26.10.2020 vadeli  1.589.999,46-TL için  
kredi kullanılmıştır.

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Fibabanka 1.589.999 TL % 16,8 23/10/2020 26/10/2020 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884073


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ROYAL 3,63 2.168.537 % 10,00  
RTALB 49,52 264.935.532 % 10,00  
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Tam 3.264 3.345 54,81  
Yarım 1.577 1.618 26,51  
Çeyrek 791 809 13,25  
Gümüş.Ons 24,24 24,27 -0,35  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,01  
B. Petrol 40,66 40,66 -1,41  
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