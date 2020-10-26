***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalar23.10.2020 tarihinde FPE Fon hesabına Fibabanka'dan %16,80 oran ile 26.10.2020 vadeli 1.589.999,46-TL içinkredi kullanılmıştır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiFibabanka 1.589.999 TL % 16,8 23/10/2020 26/10/2020 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884073BIST