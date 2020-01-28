***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık çin,değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.(TSKBGD) ile Yönetim Kurulunun 28/01/2020 Tarih -02- sayılı kararı ile devam edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814870BIST