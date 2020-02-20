***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 14:02
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2019 TARİHLİ BİRİM PAY DEĞERİ : 1,003652
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820325
BIST
15:15117.318
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -1.877,69
|Açılış
|: 119.289
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|Önceki Kapanış
|: 119.196
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119.350
En Düşük
116.978
15:156,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
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6,1018
En Düşük
6,0806
15:156,5797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 6,5840
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|Önceki Kapanış
|: 6,5630
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En Düşük
6,5663
15:15316,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,41
|Açılış
|: 316,87
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,10
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|168.149.227
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|4.130.554
|% 15,00
|
|HATEK
|9,79
|28.296.840
|% 14,37
|
|QNBFB
|49,40
|3.358.987
|% 12,27
|
|LOGO
|72,40
|59.981.369
|% 6,63
|
|TSPOR
|6,40
|713.837.259
|% -17,74
|
|VERTU
|5,45
|35.307.577
|% -17,42
|
|GSRAY
|3,29
|793.088.897
|% -15,64
|
|ESCOM
|2,78
|16.588.024
|% -12,85
|
|FENER
|16,96
|731.759.227
|% -12,76
|
|BJKAS
|3,11
|1.054.570.306
|% -11,65
|
|ASELS
|28,74
|1.046.862.639
|% -3,49
|
|THYAO
|14,60
|834.941.069
|% -2,01
|
|GSRAY
|3,29
|793.088.897
|% -15,64
|
|FENER
|16,96
|731.759.227
|% -12,76
|
|BJKAS
|3,11
|1.054.570.306
|% -11,65
|
|CEMAS
|1,26
|305.707.302
|% -4,55
|
|GSRAY
|3,29
|793.088.897
|% -15,64
|
|IHLGM
|1,22
|188.620.789
|% -6,15
|
|ODAS
|2,08
|298.328.835
|% -6,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8153
|7,8545
|% -0,30
|
|Frank
|6,1731
|6,2102
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6199
|1,6281
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.618
|4,97
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.128
|18,00
|
|Tam
|2.089
|2.141
|21,26
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,28
|
|Çeyrek
|506
|518
|5,14
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,43
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,23
|59,23
|0,11
|