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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.03.2020 10:27
GÜNCEL HABERLER


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BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:52109.288
Değişim :  3,11% |  3.294,29
Açılış :  108.379  
Önceki Kapanış :  105.994  
En Yüksek
109.405 En Düşük
108.301
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 5,43 12.317.381 % 18,04  
OZGYO 1,81 13.236.348 % 15,29  
GYHOL 22,98 3.263.165 % 14,96  
OYAYO 4,46 18.486.147 % 14,95  
NIBAS 7,70 2.402 % 14,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9328 7,9726 % -0,42  
Frank 6,4260 6,4647 % -0,10  
Riyal 1,6529 1,6612 % -0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.604 1.604 25,38  
Altın Gr. 321 321 4,22  
Cumhuriyet 2.120 2.144 -49,00  
Tam 2.116 2.169 8,77  
Yarım 1.023 1.049 4,24  
Çeyrek 513 525 2,13  
Gümüş.Ons 16,97 17,01 0,36  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,07  
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