FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,43
|12.317.381
|% 18,04
|OZGYO
|1,81
|13.236.348
|% 15,29
|GYHOL
|22,98
|3.263.165
|% 14,96
|OYAYO
|4,46
|18.486.147
|% 14,95
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9328
|7,9726
|% -0,42
|Frank
|6,4260
|6,4647
|% -0,10
|Riyal
|1,6529
|1,6612
|% -0,19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|25,38
|Altın Gr.
|321
|321
|4,22
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|Tam
|2.116
|2.169
|8,77
|Yarım
|1.023
|1.049
|4,24
|Çeyrek
|513
|525
|2,13
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,01
|0,36
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,07
Seans Raporu
- 12:07XU100 Endeks 109, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 2, 738.00 milyon TL de
- 12:07LIDFA Yüzde 7.73 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 915 adet işlem
- 12:06LINK Yüzde 7.82 oranında artışla 26.74 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 532 adet işlem
- 12:05SMART Yüzde 6.07 oranında artışla 8.56 lira fiyatla işlem gören hissede 537, 764 adet işlem
- 12:03GYHOL Yüzde 14.86 oranında artışla 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 839 adet işlem