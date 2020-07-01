***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında işleme açılması için Borsa İstanbul Başvurusu yapılmıştır. Tasarruf sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853713BIST