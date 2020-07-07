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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2020 13:17
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             KARAR METNİ
 
Şirketimiz merkezinde 03/07/2020 tarihinde yapılan yatırım komitesi toplantısı neticesinde,
 
Fon ihraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altındaki ç) maddesinde yer alan, "Yatırım Komitesinin uygun bulması ve önerisiyle Kurucunun yönetim kurulu fon yararına olması şartıyla fon portföyünün büyütülmesine olanak sağlamak amacıyla, alacağı bir karar ile ara dönemde hesaplanan fon birim pay değeri üzerinden yatırımcılara katılma payı satışı yapılmasına olanak sağlayabilir. Böyle durumlarda fona katılma bedelleri ara dönemde hesaplanan fon birim pay değerinin ilan tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde yatırımcılardan tahsil edilecektir."
İfadesine istinaden fon portföyünün büyütülebilmesi ve gayrımenkul piyasası fırsatlarından yatırımcılar lehine daha erken faydalanabilinmesini teşvik etmek amacıyla, bu karardan başlayarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar, katılma payları alım taleplerine esas teşkil edecek fiyat olarak, Fon'a alım talebinin geldiği günün sonunda hesaplanacak ilk fon fiyatının kullanılmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855804


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