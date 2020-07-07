***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında işleme açılması öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bölünme işlemi yapılacaktır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pıe Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun binde bir oranında bölünme işlemi 08/07/2020 tarihinde ve 1.103472 birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Borsa İstanbul nitelikli Yatırım İşlem Pazarı işlem tarihi ayrıca duyurulacaktır.Yatırımcılara duyurulur,Saygılarımızla,Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856128BIST