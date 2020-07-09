***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun (Fon) katılma payları "FPREP.F1" koduyla 10/07/2020 tarihinden itibaren Borsa Pay Piyasası Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır. 09/07/2020 tarihi günsonu itibarıyla hesaplanan birim pay değeri 1,103.553734 dir. Yatırımcılara duyurulur, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858465BIST