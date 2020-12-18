***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 19:42
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FPREP-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. RE-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu güncel İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893927
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
18:057,6377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0650
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6107
18:059,3521
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1057
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3158
18:05461,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -4,87
|Açılış
|: 461,90
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
460,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|280,50
|230.707.588
|% 10,00
|
|AKCNS
|16,85
|105.544.022
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|62.028.980
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.470.269
|% 9,98
|
|OTKAR
|260,20
|428.846.481
|% 9,97
|
|CASA
|137,70
|1.531.387
|% -10,00
|
|KARTN
|3.006,70
|543.977.013
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|1.149.055
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.560.095
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,20
|3.212.766
|% -9,98
|
|THYAO
|12,96
|2.325.804.915
|% -0,38
|
|PGSUS
|73,20
|1.474.629.449
|% -1,35
|
|EKGYO
|2,21
|1.417.277.348
|% 3,27
|
|TCELL
|16,08
|1.386.004.415
|% 1,71
|
|TSKB
|1,84
|1.283.102.347
|% 9,52
|
|TSKB
|1,84
|1.283.102.347
|% 9,52
|
|EKGYO
|2,21
|1.417.277.348
|% 3,27
|
|ISGYO
|2,40
|748.963.043
|% 4,80
|
|ODAS
|3,96
|779.338.560
|% 0,76
|
|PETKM
|4,87
|932.926.437
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6309
|7,6377
|% -0,84
|
|Euro
|9,3433
|9,3521
|% -1,12
|
|Sterlin
|10,2825
|10,3341
|% -1,26
|
|Frank
|8,6006
|8,6525
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0289
|2,0391
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|-3,16
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|52,39
|52,39
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 93 artarak (% 0.45 ) 1, 558
-
17:58XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 23, 979.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 992, 708 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 4.09 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 341, 424 adet işlem
-
17:55TAVHL
Yüzde 4.94 oranında artışla 21.26 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 410, 581 adet işlem