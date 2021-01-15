***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 18:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FPREP -Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu 31/12/2020 tarihli fon fiyatı 1.003611 dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902692
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:057,4861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1252
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
18:059,0547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0864
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
18:05441,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,02
|Açılış
|: 441,55
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|807.629
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.496.940
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.110.285
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.211.558
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.180.261
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|1.550.329
|% -6,74
|
|CRFSA
|73,15
|32.369.405
|% -5,49
|
|SISE
|7,82
|2.690.720.756
|% 1,16
|
|KOZAL
|115,80
|2.027.255.425
|% 4,80
|
|DOHOL
|3,47
|1.696.646.827
|% -4,41
|
|THYAO
|13,28
|1.676.799.694
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,45
|1.498.499.738
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.498.499.738
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,47
|1.696.646.827
|% -4,41
|
|TSKB
|1,89
|821.861.885
|% 1,07
|
|SISE
|7,82
|2.690.720.756
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,60
|543.210.131
|% -2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4806
|7,4861
|% 1,70
|
|Euro
|9,0450
|9,0547
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,1392
|10,1900
|% 0,88
|
|Frank
|8,3785
|8,4289
|% 1,37
|
|Riyal
|1,9883
|1,9983
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|441
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|