***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKARAR METNİŞirketimiz merkezinde 11.01.2021 tarihinde yapılan yatırım komitesi toplantısı neticesinde,Fon ihraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altındaki ç) maddesinde yer alan, "Yatırım Komitesinin uygun bulması ve önerisiyle Kurucunun yönetim kurulu fon yararına olması şartıyla fon portföyünün büyütülmesine olanak sağlamak amacıyla, alacağı bir karar ile ara dönemde hesaplanan fon birim pay değeri üzerinden yatırımcılara katılma payı satışı yapılmasına olanak sağlayabilir. Böyle durumlarda fona katılma bedelleri ara dönemde hesaplanan fon birim pay değerinin ilan tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde yatırımcılardan tahsil edilecektir."İfadesine istinaden fon portföyünün büyütülebilmesi ve gayrımenkul piyasası fırsatlarından yatırımcılar lehine daha erken faydalanabilinmesini teşvik etmek amacıyla, bu karardan başlayarak 31 Aralık 2021 tarihine kadar, katılma payları alım taleplerine esas teşkil edecek fiyat olarak, Fon'a alım talebinin geldiği günün sonunda hesaplanacak ilk fon fiyatının kullanılmasına,Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903530BIST