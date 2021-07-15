***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.07.2021 08:49
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FPREP -Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu 14/07/2021 tarihli fon fiyatı 1312,947393 'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951409
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,5945
En Düşük
8,5686
18:0510,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0112
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2012
En Düşük
10,1565
18:05505,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,28
|Açılış
|: 505,78
|
|Önceki Kapanış
|: 504,51
|
505,92
En Düşük
503,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,51
|22.043.624
|% 0,00
|
|MARTI
|1,89
|4.908.887
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|35.463.667
|% -2,91
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 0,00
|
|EDIP
|3,81
|71.002.891
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|5,57
|
|Altın Gr.
|506
|506
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,03
|
|B. Petrol
|73,91
|73,91
|-0,85
|