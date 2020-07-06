***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
06.07.2020 22:33
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855388
BIST
12:13118.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 16,32
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
12:136,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
12:137,7393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0271
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
12:13392,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,43
|Açılış
|: 392,32
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|KUYAS
|2,91
|55.167.590
|% 8,18
|
|PKENT
|202,80
|3.825.520
|% 7,19
|
|GLBMD
|5,12
|18.493.340
|% 7,11
|
|DOBUR
|17,20
|1.668.381
|% 7,10
|
|SKTAS
|3,07
|33.130.590
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|230.019.491
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,24
|9.605.793
|% -6,81
|
|KRTEK
|3,98
|5.265.555
|% -6,79
|
|VANGD
|1,72
|862.297
|% -6,52
|
|EKGYO
|2,18
|1.971.079.193
|% 1,87
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|GARAN
|8,33
|845.947.774
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,77
|642.138.577
|% -0,22
|
|TUPRS
|88,15
|555.298.823
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,18
|1.971.079.193
|% 1,87
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|IHLGM
|1,90
|474.479.450
|% 3,26
|
|DOHOL
|2,30
|409.930.274
|% 0,88
|
|TSKB
|1,31
|216.750.568
|% -2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5351
|8,5779
|% -0,12
|
|Frank
|7,2405
|7,2841
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-8,32
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,20
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-9,50
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,60
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,48
|