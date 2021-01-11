***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 20:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900991
BIST
17:581.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,50
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:587,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:589,1227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:58444,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,84
|Açılış
|: 444,83
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:56
|ESEN
|23,54
|315.009.430
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.198.533
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|PSDTC
|28,40
|48.976.543
|% 9,99
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|KONYA
|1.212,20
|264.146.197
|% -8,47
|
|YESIL
|153,60
|104.187.549
|% -7,97
|
|SISE
|7,60
|3.083.266.974
|% 4,11
|
|TSKB
|1,91
|2.446.514.024
|% 5,52
|
|KOZAL
|119,10
|1.346.553.873
|% -0,83
|
|GARAN
|10,48
|1.213.094.477
|% -0,19
|
|THYAO
|12,82
|1.191.891.333
|% 0,94
|
|TSKB
|1,91
|2.446.514.024
|% 5,52
|
|SISE
|7,60
|3.083.266.974
|% 4,11
|
|SKBNK
|1,62
|522.628.006
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,47
|601.576.344
|% -1,59
|
|ZOREN
|2,98
|675.120.640
|% 1,02
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4979
|7,5020
|% 0,24
|
|Euro
|9,1203
|9,1272
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,1753
|10,2263
|% 0,85
|
|Frank
|8,3979
|8,4485
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9943
|2,0043
|% 0,28
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-1,69
|
|Altın Gr.
|445
|445
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,09
|
|B. Petrol
|56,12
|56,12
|0,46
|