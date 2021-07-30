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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

30.07.2021 19:18



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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Açıklamalar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953505


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,32 88.288.744 % 10,00  
DOBUR 14,08 3.163.760 % 10,00  
KTSKR 22,02 46.845.159 % 9,99  
SELVA 8,17 15.604.013 % 9,96  
ADESE 1,24 11.132.546 % 9,73  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4211 8,4228 % -0,39  
Euro 9,9948 10,0168 % -0,51  
Sterlin 11,6672 11,7257 % -0,91  
Frank 9,2564 9,3122 % -0,43  
Riyal 2,2384 2,2496 % -0,45  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 -14,51  
Altın Gr. 491 491 -5,76  
Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,04  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 -0,04  
B. Petrol 75,61 75,61 0,51  
Seans Raporu 18:05
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