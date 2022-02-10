***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
10.02.2022 18:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans sunum raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000904
BIST
17:592.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,72
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.030
17:5913,5302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0109
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5149
17:5915,5059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0245
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5383
En Düşük
15,4233
17:59796,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,48
|Açılış
|: 796,64
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
793,54
BIST En Aktif Hisseler17:57
|POLTK
|525,10
|43.431.603
|% 9,99
|
|PKENT
|594,40
|6.471.233
|% 9,99
|
|KLKIM
|18,18
|26.779.449
|% 9,98
|
|DESA
|11,79
|5.990.181
|% 9,98
|
|PKART
|17,67
|22.926.681
|% 9,96
|
|ORCAY
|33,84
|311.712.215
|% -10,00
|
|SANEL
|10,98
|3.336.306
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|687.959
|% -8,97
|
|ARDYZ
|6,57
|558.379.660
|% -6,41
|
|DZGYO
|2,77
|20.239.257
|% -5,78
|
|THYAO
|29,76
|3.426.424.656
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,83
|2.007.640.520
|% -2,07
|
|EREGL
|29,38
|1.764.542.574
|% -0,74
|
|SISE
|13,95
|1.687.066.569
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,11
|1.411.188.046
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,11
|1.411.188.046
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,83
|2.007.640.520
|% -2,07
|
|MOBTL
|1,81
|321.914.060
|% -2,16
|
|EKGYO
|2,32
|372.027.491
|% -0,85
|
|SISE
|13,95
|1.687.066.569
|% -2,17
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5174
|13,5316
|% -0,07
|
|Euro
|15,4691
|15,4878
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,2818
|18,3735
|% 0,04
|
|Frank
|14,5202
|14,6077
|% -0,50
|
|Riyal
|3,5942
|3,6122
|% -0,12
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-2,85
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,22
|0,07
|
|B. Petrol
|92,51
|92,51
|0,96
|
Seans Raporu
17:57
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17:59HURGZ
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 309, 920 adet işlem
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17:57SONME
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 646 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TOASO, KRDMD
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 9 kaybederek (% -0.16 ) 1, 833
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, POLTK, PKENT, KLKIM, OYLUM, SELGD