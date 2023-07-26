***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
26.07.2023 13:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans sunum raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175312
BIST
'
14:006.600
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -4,85
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
14:0026,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0371
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
14:0029,8925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1701
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
14:001.708,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.708,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler14:00
|GSDHO
|4,51
|468.744.248
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|36.046.784
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|29.201.266
|% 10,00
|
|IPEKE
|40,12
|390.947.935
|% 9,98
|
|OYAYO
|40,98
|14.890.569
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|481.924.925
|% -9,98
|
|ADEL
|274,40
|129.795.573
|% -7,95
|
|YEOTK
|132,40
|1.021.337.894
|% -7,93
|
|GESAN
|84,65
|1.630.671.399
|% -7,44
|
|YKBNK
|12,43
|4.848.845.654
|% -7,03
|
|YKBNK
|12,43
|4.848.845.654
|% -7,03
|
|ASTOR
|94,85
|3.789.839.730
|% -5,15
|
|KOZAL
|27,06
|3.494.803.086
|% 6,12
|
|THYAO
|218,40
|2.672.253.270
|% 0,51
|
|EREGL
|37,54
|2.563.282.829
|% 1,30
|
|YKBNK
|12,43
|4.848.845.654
|% -7,03
|
|CANTE
|16,63
|2.420.723.064
|% -3,37
|
|KOZAL
|27,06
|3.494.803.086
|% 6,12
|
|EKGYO
|8,23
|993.214.157
|% 0,49
|
|ODAS
|10,27
|1.212.394.694
|% 4,16
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9510
|26,9565
|% 0,14
|
|Euro
|29,8732
|29,8925
|% 0,57
|
|Sterlin
|34,7169
|34,8911
|% 0,29
|
|Frank
|31,1316
|31,3192
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1637
|7,1996
|% 0,10
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|8,43
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.709
|8,28
|
|Cumhuriyet
|11.536
|11.546
|77,00
|
|Tam
|11.126
|11.209
|37,00
|
|Yarım
|5.554
|5.630
|18,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.815
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,39
|21,41
|0,04
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|-0,80
|
Seans Raporu
14:00
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14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 2 kaybederek (% -0.10 ) 7, 165
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