***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
26.07.2023 13:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans sunum raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175318
BIST
'
14:006.600
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -4,85
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
14:0026,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0371
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
14:0029,8925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1701
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
14:001.708,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.708,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler14:00
|GSDHO
|4,51
|451.819.512
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|36.046.784
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|29.201.266
|% 10,00
|
|IPEKE
|40,12
|390.598.089
|% 9,98
|
|OYAYO
|40,98
|14.890.569
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|473.688.495
|% -9,98
|
|YEOTK
|130,80
|1.011.019.623
|% -9,04
|
|GESAN
|84,00
|1.597.908.571
|% -8,15
|
|ADEL
|274,20
|129.154.525
|% -8,02
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|ASTOR
|94,70
|3.755.989.700
|% -5,30
|
|KOZAL
|27,02
|3.468.865.581
|% 5,96
|
|THYAO
|217,90
|2.618.093.250
|% 0,28
|
|EREGL
|37,48
|2.508.538.858
|% 1,13
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|CANTE
|16,61
|2.413.822.048
|% -3,49
|
|KOZAL
|27,02
|3.468.865.581
|% 5,96
|
|ODAS
|10,26
|1.164.195.270
|% 4,06
|
|EKGYO
|8,24
|950.847.855
|% 0,61
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9510
|26,9565
|% 0,14
|
|Euro
|29,8732
|29,8925
|% 0,57
|
|Sterlin
|34,7209
|34,8950
|% 0,30
|
|Frank
|31,1406
|31,3282
|% 0,37
|
|Riyal
|7,1637
|7,1996
|% 0,10
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|9,03
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.709
|8,38
|
|Cumhuriyet
|11.536
|11.546
|77,00
|
|Tam
|11.128
|11.211
|39,00
|
|Yarım
|5.555
|5.631
|19,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,38
|21,41
|0,04
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,81
|