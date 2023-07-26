***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
26.07.2023 14:00
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/07/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans sunum raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175324
BIST
'
14:016.604
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,70
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
14:0126,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0388
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
14:0129,8942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1718
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8942
En Düşük
29,6578
14:011.709,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,83
|Açılış
|: 1.709,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler13:59
|GSDHO
|4,51
|451.819.512
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|36.046.784
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|29.201.266
|% 10,00
|
|IPEKE
|40,12
|390.598.089
|% 9,98
|
|OYAYO
|40,98
|14.890.569
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|473.688.495
|% -9,98
|
|YEOTK
|130,80
|1.011.019.623
|% -9,04
|
|GESAN
|84,00
|1.597.908.571
|% -8,15
|
|ADEL
|274,20
|129.154.525
|% -8,02
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|ASTOR
|94,70
|3.755.989.700
|% -5,30
|
|KOZAL
|27,02
|3.468.865.581
|% 5,96
|
|THYAO
|217,90
|2.618.093.250
|% 0,28
|
|EREGL
|37,48
|2.508.538.858
|% 1,13
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|CANTE
|16,61
|2.413.822.048
|% -3,49
|
|KOZAL
|27,02
|3.468.865.581
|% 5,96
|
|ODAS
|10,26
|1.164.195.270
|% 4,06
|
|EKGYO
|8,24
|950.847.855
|% 0,61
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9332
|26,9737
|% 0,20
|
|Euro
|29,8668
|29,8762
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,7128
|34,8869
|% 0,28
|
|Frank
|31,1309
|31,3184
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1623
|7,1982
|% 0,08
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|8,58
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|7,94
|
|Cumhuriyet
|11.536
|11.546
|77,00
|
|Tam
|11.123
|11.206
|34,00
|
|Yarım
|5.553
|5.629
|17,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.814
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,40
|21,42
|0,05
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|-0,80
|