***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
26.07.2023 16:13
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175398
BIST
'
17:176.735
En Düşük
|Değişim
|: 1,97%
|| 130,44
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.743
17:1726,9519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0325
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
17:1729,8355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1131
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
17:171.703,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.703,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler17:15
|GSDHO
|4,51
|483.647.647
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|30.551.432
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|38.423.745
|% 10,00
|
|EDIP
|27,74
|115.214.592
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,98
|15.988.792
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|678.674.841
|% -9,98
|
|ADEL
|280,00
|174.699.403
|% -6,07
|
|VANGD
|10,70
|5.326.659
|% -5,73
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|ATSYH
|52,00
|1.273.156
|% -4,41
|
|ASTOR
|105,60
|8.996.257.320
|% 5,60
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|KOZAL
|27,92
|6.173.919.148
|% 9,49
|
|THYAO
|222,30
|5.303.607.888
|% 2,30
|
|ASELS
|72,95
|4.440.490.852
|% 2,89
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|EKGYO
|8,30
|2.193.800.888
|% 1,34
|
|KOZAL
|27,92
|6.173.919.148
|% 9,49
|
|ODAS
|10,81
|2.160.952.082
|% 9,63
|
|CANTE
|17,48
|3.502.777.494
|% 1,57
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9438
|26,9537
|% 0,13
|
|Euro
|29,8203
|29,8363
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,7224
|34,8965
|% 0,30
|
|Frank
|31,0950
|31,2823
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1642
|7,2001
|% 0,10
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|3,92
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|84,00
|
|Tam
|11.124
|11.212
|40,00
|
|Yarım
|5.553
|5.632
|20,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-0,42
|