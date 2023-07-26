***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
26.07.2023 16:53
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175421
BIST
'
17:186.733
En Düşük
|Değişim
|: 1,93%
|| 127,51
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.743
17:1826,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0308
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
17:1829,8315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1091
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
17:181.703,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.703,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler17:16
|GSDHO
|4,51
|483.647.647
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|30.551.432
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|38.423.745
|% 10,00
|
|EDIP
|27,74
|115.214.592
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,98
|15.988.792
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|678.674.841
|% -9,98
|
|ADEL
|280,00
|174.699.403
|% -6,07
|
|VANGD
|10,70
|5.326.659
|% -5,73
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|ATSYH
|52,00
|1.273.156
|% -4,41
|
|ASTOR
|105,60
|8.996.257.320
|% 5,60
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|KOZAL
|27,92
|6.173.919.148
|% 9,49
|
|THYAO
|222,30
|5.303.607.888
|% 2,30
|
|ASELS
|72,95
|4.440.490.852
|% 2,89
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|EKGYO
|8,30
|2.193.800.888
|% 1,34
|
|KOZAL
|27,92
|6.173.919.148
|% 9,49
|
|ODAS
|10,81
|2.160.952.082
|% 9,63
|
|CANTE
|17,48
|3.502.777.494
|% 1,57
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9462
|26,9519
|% 0,12
|
|Euro
|29,8156
|29,8355
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,7141
|34,8882
|% 0,28
|
|Frank
|31,0900
|31,2773
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1639
|7,1998
|% 0,10
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,77
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|3,86
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|76,00
|
|Tam
|11.122
|11.211
|39,00
|
|Yarım
|5.553
|5.631
|19,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|-0,33
|