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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

26.07.2023 16:55
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175423


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BIST En Aktif Hisseler17:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSDHO 4,51 483.647.647 % 10,00  
ZEDUR 66,55 30.551.432 % 10,00  
INGRM 834,90 38.423.745 % 10,00  
EDIP 27,74 115.214.592 % 9,99  
OYAYO 40,98 15.988.792 % 9,98  
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17:17 Alış Satış %  
Dolar 26,9462 26,9519 % 0,12  
Euro 29,8156 29,8355 % 0,38  
Sterlin 34,7224 34,8965 % 0,30  
Frank 31,0950 31,2823 % 0,22  
Riyal 7,1642 7,2001 % 0,10  
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17:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.967 1,70  
Altın Gr. 1.704 1.704 3,92  
Cumhuriyet 11.381 11.553 84,00  
Tam 11.124 11.212 40,00  
Yarım 5.553 5.632 20,00  
Çeyrek 2.785 2.816 10,00  
Gümüş.Ons 24,61 24,63 -0,07  
Gümüş Gr. 21,31 21,32 -0,05  
B. Petrol 82,83 82,83 -0,42  
Seans Raporu 17:17
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