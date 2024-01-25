***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
25.01.2024 14:32
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans sunum raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242734
BIST
'
15:118.119
En Düşük
|Değişim
|: 0,34%
|| 27,79
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.096
En Yüksek
8.213
15:1130,2821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0472
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2886
En Düşük
30,1762
15:1133,0662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1904
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1138
En Düşük
32,8433
15:111.963,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.963,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.966,91
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler15:11
|BINHO
|470,25
|808.820.380
|% 10,00
|
|TETMT
|5.560,00
|31.114.195
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,96
|15.636.686
|% 9,98
|
|CATES
|73,45
|973.823.007
|% 9,96
|
|ULAS
|25,40
|14.779.370
|% 9,96
|
|BALAT
|16,81
|900.909
|% -6,66
|
|SNPAM
|88,40
|2.669.476
|% -5,91
|
|AVTUR
|9,49
|12.279.527
|% -4,33
|
|SAMAT
|56,50
|186.545.137
|% -4,24
|
|ENSRI
|37,10
|82.288.291
|% -4,08
|
|THYAO
|251,75
|5.202.859.031
|% 0,30
|
|EKGYO
|9,61
|3.445.222.694
|% 0,84
|
|AKBNK
|39,90
|3.399.461.867
|% -1,24
|
|YKBNK
|21,60
|3.154.529.861
|% -1,37
|
|EREGL
|42,52
|2.524.968.521
|% 0,33
|
|EKGYO
|9,61
|3.445.222.694
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,60
|3.154.529.861
|% -1,37
|
|AKFGY
|2,02
|228.373.443
|% 3,59
|
|QUAGR
|4,31
|439.968.722
|% 9,95
|
|ISCTR
|24,72
|2.152.214.136
|% -0,64
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2793
|30,2821
|% 0,16
|
|Euro
|33,0525
|33,0662
|% 0,58
|
|Sterlin
|38,4368
|38,6296
|% 0,28
|
|Frank
|34,8799
|35,0900
|% 0,01
|
|Riyal
|8,0502
|8,0906
|% 0,16
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,85
|% 0,66
|
|Platin
|900,59
|901,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,05
|969,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,93
|80,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.014,96
|2.015,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:11
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15:26NIBAS
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15:23MEGMT
Yüzde 6.10 oranında artışla 46.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 164, 089 adet işlem
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15:22CIMSA
Yüzde 4.59 oranında artışla 31.92 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 883, 239 adet işlem