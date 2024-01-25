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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

25.01.2024 16:34
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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Performans sunum raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242762


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BIST USD EURO ALTIN
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En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BINHO 470,25 827.435.697 % 10,00  
KFEIN 96,80 522.754.242 % 10,00  
ERSU 21,56 13.729.954 % 10,00  
TATEN 40,48 644.486.683 % 10,00  
YBTAS 182.162,50 7.866.043 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,2742 30,2774 % 0,14  
Euro 32,8805 32,8959 % 0,06  
Sterlin 38,3436 38,5359 % 0,04  
Frank 34,7568 34,9662 % -0,34  
Riyal 8,0486 8,0890 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,82 22,85 % 0,66  
Platin 892,78 893,44 % 0,66  
Paladyum 938,13 942,16 % 0,66  
Brent Pet. 81,26 81,26 % 0,66  
Altın Ons 2.018,47 2.018,85 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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