***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2020 11:57
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824502
BIST
13:19112.702
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 1.917,05
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
13:196,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
13:196,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0551
|Açılış
|: 6,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8246
En Düşük
6,7574
13:19322,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,57
|Açılış
|: 322,77
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,22
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.056.182
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.919.339
|% 14,93
|
|DGATE
|9,41
|67.636.096
|% 13,37
|
|AGHOL
|18,32
|51.536.419
|% 10,96
|
|GARFA
|5,53
|39.964.530
|% 10,38
|
|YKGYO
|3,06
|41.846.996
|% -8,11
|
|RALYH
|8,10
|21.088
|% -7,85
|
|BALAT
|2,92
|357.008
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,97
|18.329.740
|% -4,83
|
|PENGD
|4,55
|12.205.895
|% -4,21
|
|ASELS
|30,30
|357.670.349
|% 1,75
|
|THYAO
|11,91
|336.013.456
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,58
|180.869.464
|% 0,78
|
|GARAN
|10,59
|170.033.372
|% 2,22
|
|KARSN
|1,94
|147.684.110
|% 0,52
|
|KARSN
|1,94
|147.684.110
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,58
|180.869.464
|% 0,78
|
|ODAS
|2,13
|128.874.888
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,76
|87.565.002
|% 1,85
|
|IHLGM
|1,34
|42.679.630
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8590
|7,8984
|% 0,80
|
|Frank
|6,3747
|6,4131
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6200
|1,6281
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|8,49
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,81
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.166
|3,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|3,54
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|1,72
|
|Çeyrek
|515
|527
|0,85
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|51,16
|51,16
|0,03
|