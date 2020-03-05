***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2020 11:57
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824503
BIST
13:23112.668
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.882,21
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
13:236,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
13:236,8197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0502
|Açılış
|: 6,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
13:23322,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,72
|Açılış
|: 322,91
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,22
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.074.800
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.919.339
|% 14,93
|
|DGATE
|9,42
|68.406.272
|% 13,49
|
|AGHOL
|18,39
|51.816.490
|% 11,39
|
|GARFA
|5,56
|40.357.477
|% 10,98
|
|RALYH
|8,10
|21.088
|% -7,85
|
|YKGYO
|3,08
|42.305.967
|% -7,51
|
|BALAT
|2,92
|357.008
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,97
|18.361.705
|% -4,83
|
|PENGD
|4,59
|12.920.306
|% -3,37
|
|ASELS
|30,32
|361.142.351
|% 1,81
|
|THYAO
|11,90
|338.918.310
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,58
|181.582.342
|% 0,78
|
|GARAN
|10,58
|171.733.553
|% 2,12
|
|KARSN
|1,94
|148.600.988
|% 0,52
|
|KARSN
|1,94
|148.600.988
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,58
|181.582.342
|% 0,78
|
|ODAS
|2,13
|131.132.842
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,76
|87.789.378
|% 1,85
|
|IHLGM
|1,35
|42.794.274
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8573
|7,8967
|% 0,78
|
|Frank
|6,3728
|6,4112
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6200
|1,6282
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|7,23
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.166
|3,00
|
|Tam
|2.129
|2.182
|7,45
|
|Yarım
|1.029
|1.055
|3,61
|
|Çeyrek
|516
|528
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|50,81
|50,81
|-0,32
|