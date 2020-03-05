***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2020 11:57
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824505
BIST
15:03112.650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.864,60
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
15:036,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,0890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
15:036,8109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0414
|Açılış
|: 6,7990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
15:03322,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,45
|Açılış
|: 322,64
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.097.175
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.960.703
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,14
|61.037.206
|% 9,87
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|HALKS
|3,60
|114.115
|% 9,42
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|49.969.313
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|20.932.996
|% -5,80
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|ASELS
|30,40
|521.231.385
|% 2,08
|
|THYAO
|11,89
|478.927.795
|% 1,19
|
|GARAN
|10,49
|345.524.895
|% 1,25
|
|ODAS
|2,16
|250.131.940
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,57
|209.229.540
|% 0,39
|
|ODAS
|2,16
|250.131.940
|% 2,86
|
|KARSN
|1,93
|172.536.635
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,57
|209.229.540
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,36
|64.369.705
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,75
|117.237.032
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8354
|7,8747
|% 0,50
|
|Frank
|6,3593
|6,3976
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6163
|1,6244
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|7,95
|
|Altın Gr.
|322
|322
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.126
|2.179
|4,82
|
|Yarım
|1.028
|1.054
|2,33
|
|Çeyrek
|515
|527
|1,16
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|50,98
|50,98
|-0,15
|