***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2020 11:57
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824508
BIST
13:21112.710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 1.924,91
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
13:216,1010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
13:216,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0528
|Açılış
|: 6,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
13:21322,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,74
|Açılış
|: 322,93
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,22
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.074.772
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.919.339
|% 14,93
|
|DGATE
|9,45
|68.124.361
|% 13,86
|
|AGHOL
|18,33
|51.644.708
|% 11,02
|
|GARFA
|5,55
|40.072.859
|% 10,78
|
|RALYH
|8,10
|21.088
|% -7,85
|
|YKGYO
|3,09
|42.079.636
|% -7,21
|
|BALAT
|2,92
|357.008
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|18.335.754
|% -5,31
|
|BASCM
|2,90
|5.385
|% -3,01
|
|ODAS
|2,13
|130.131.147
|% 1,43
|
|TKNSA
|8,61
|79.095.135
|% 3,73
|
|PGSUS
|52,20
|73.449.338
|% 0,97
|
|AGHOL
|18,33
|51.644.708
|% 11,02
|
|IHLGM
|1,35
|42.717.161
|% 2,27
|
|ODAS
|2,13
|130.131.147
|% 1,43
|
|IHLGM
|1,35
|42.717.161
|% 2,27
|
|HLGYO
|1,51
|7.686.266
|% 2,03
|
|HDFGS
|2,39
|11.566.581
|% 1,70
|
|TUCLK
|5,79
|24.610.668
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8591
|7,8985
|% 0,80
|
|Frank
|6,3737
|6,4121
|% 0,73
|
|Riyal
|1,6201
|1,6283
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|8,62
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.166
|3,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|3,90
|
|Yarım
|1.027
|1.054
|1,89
|
|Çeyrek
|515
|527
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|51,02
|51,02
|-0,11
|