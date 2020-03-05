***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2020 11:57
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824509
BIST
13:07112.804
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 2.018,24
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
13:076,0988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,0960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
13:076,8165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0470
|Açılış
|: 6,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8196
En Düşük
6,7574
13:07322,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,29
|Açılış
|: 322,48
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
322,62
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.053.911
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.911.636
|% 14,93
|
|DGATE
|9,38
|66.791.457
|% 13,01
|
|AGHOL
|18,30
|51.016.760
|% 10,84
|
|EMNIS
|2,46
|54.366
|% 9,82
|
|YKGYO
|3,06
|38.302.183
|% -8,11
|
|RALYH
|8,10
|21.088
|% -7,85
|
|BALAT
|2,92
|357.008
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,97
|18.165.069
|% -4,83
|
|BASCM
|2,90
|5.385
|% -3,01
|
|ASELS
|30,30
|351.351.628
|% 1,75
|
|THYAO
|11,92
|328.195.535
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,59
|179.390.350
|% 1,17
|
|GARAN
|10,57
|164.859.683
|% 2,03
|
|KARSN
|1,94
|143.300.277
|% 0,52
|
|KARSN
|1,94
|143.300.277
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,59
|179.390.350
|% 1,17
|
|ODAS
|2,14
|124.441.417
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,35
|42.216.789
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,77
|85.386.394
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8504
|7,8898
|% 0,69
|
|Frank
|6,3719
|6,4103
|% 0,71
|
|Riyal
|1,6191
|1,6272
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|8,49
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,81
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.166
|3,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|3,54
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|1,72
|
|Çeyrek
|515
|527
|0,85
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|51,16
|51,16
|0,03
|