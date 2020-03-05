***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2020 11:57
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824506
BIST
15:10112.624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.839,05
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
15:106,0782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,0870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
15:106,8091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0396
|Açılış
|: 6,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
15:10322,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,94
|Açılış
|: 322,13
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.097.182
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.960.703
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,17
|61.454.575
|% 10,05
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|HALKS
|3,60
|114.115
|% 9,42
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|50.223.175
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|21.060.928
|% -5,31
|
|ASELS
|30,40
|526.677.606
|% 2,08
|
|THYAO
|11,90
|487.977.771
|% 1,28
|
|GARAN
|10,49
|351.465.678
|% 1,25
|
|ODAS
|2,17
|251.897.298
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,58
|211.609.268
|% 0,78
|
|ODAS
|2,17
|251.897.298
|% 3,33
|
|KARSN
|1,94
|173.712.413
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,58
|211.609.268
|% 0,78
|
|IHLGM
|1,35
|66.156.677
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,77
|118.529.210
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8464
|7,8857
|% 0,64
|
|Frank
|6,3650
|6,4033
|% 0,60
|
|Riyal
|1,6173
|1,6254
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|8,15
|
|Altın Gr.
|322
|322
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.126
|2.179
|4,82
|
|Yarım
|1.028
|1.054
|2,33
|
|Çeyrek
|515
|527
|1,16
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,21
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|51,01
|51,01
|-0,12
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:23DGATE
Yüzde 9.16 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 267, 850 adet işlem
-
15:22ISYAT
Yüzde 6.74 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 330, 401 adet işlem
-
15:21AGHOL
Yüzde 10.05 oranında artışla 18.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 304, 807 adet işlem
-
15:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TUPRS, ARCLK
-
15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1795, 17 artarak (% 1.72 ) 106, 428