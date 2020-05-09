***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2020 14:18
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
FSF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843838
BIST
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -553,61
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.672
18:057,0862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1724
En Düşük
7,0621
18:057,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8022
En Düşük
7,6416
18:05388,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -4,22
|Açılış
|: 388,98
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7657
|8,8097
|% -0,08
|
|Frank
|7,2697
|7,3134
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8814
|1,8908
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-15,64
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.540
|-29,30
|
|Tam
|2.555
|2.606
|-30,00
|
|Yarım
|1.247
|1.274
|-14,70
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,52
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,95
|30,95
|1,49
|
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