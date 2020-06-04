***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2020 23:08
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FCV FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849313
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0868
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05373,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 5,15
|Açılış
|: 373,10
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
374,51
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4777
|8,5202
|% 0,35
|
|Frank
|7,0352
|7,0776
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7929
|1,8019
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,31
|
|Altın Gr.
|372
|372
|4,11
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.448
|21,30
|
|Tam
|2.487
|2.519
|21,90
|
|Yarım
|1.214
|1.230
|10,70
|
|Çeyrek
|607
|615
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,77
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,75
|39,75
|-0,04
|