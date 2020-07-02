***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FID FON PORTFOY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853959
BIST
12:27116.751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.435,61
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.807
En Düşük
115.746
12:276,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
12:277,7449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0391
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
12:27390,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,69
|Açılış
|: 390,61
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,91
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|78.671.916
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.984.989
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|16.876.804
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|53.203.001
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.669.832
|% 9,92
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,19
|2.463.094
|% -4,24
|
|AKMGY
|38,62
|9.016.725
|% -3,26
|
|GARAN
|8,38
|647.032.922
|% 0,96
|
|KRDMD
|3,25
|457.958.445
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,07
|375.671.237
|% 2,48
|
|THYAO
|12,32
|338.188.961
|% 0,16
|
|SISE
|5,78
|329.272.585
|% 3,77
|
|EKGYO
|2,07
|375.671.237
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,01
|164.047.978
|% 8,60
|
|CEMAS
|1,67
|259.041.699
|% 9,87
|
|KRDMD
|3,25
|457.958.445
|% 0,62
|
|ALBRK
|1,77
|225.860.227
|% 3,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5596
|8,6025
|% 0,50
|
|Frank
|7,2382
|7,2818
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|1,64
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.551
|4,70
|
|Tam
|2.606
|2.618
|4,80
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,30
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|0,09
|