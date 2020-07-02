***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:11
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIL FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853960
BIST
12:27116.772
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.457,12
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.807
En Düşük
115.746
12:276,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
12:277,7461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
12:27390,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,69
|Açılış
|: 390,61
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,91
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|78.545.948
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.984.989
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|16.862.098
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|53.171.924
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.668.200
|% 9,92
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,20
|2.453.478
|% -4,06
|
|AKMGY
|38,44
|8.929.378
|% -3,71
|
|GARAN
|8,38
|638.217.696
|% 0,96
|
|KRDMD
|3,25
|456.870.808
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,07
|355.415.431
|% 2,48
|
|THYAO
|12,33
|330.095.859
|% 0,24
|
|AFYON
|3,88
|325.767.554
|% 6,01
|
|EKGYO
|2,07
|355.415.431
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,00
|152.842.352
|% 7,53
|
|CEMAS
|1,67
|239.276.600
|% 9,87
|
|KRDMD
|3,25
|456.870.808
|% 0,62
|
|ALBRK
|1,77
|221.961.136
|% 3,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5606
|8,6035
|% 0,51
|
|Frank
|7,2369
|7,2805
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|1,17
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.551
|4,60
|
|Tam
|2.606
|2.618
|4,70
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,30
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|0,17
|